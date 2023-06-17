В Казани отремонтируют мост через Булак и десятки пешеходных переходов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Казанский исполком намерен привести в порядок сразу 23 искусственных сооружения в городе. Впрочем, на ремонтные работы будут выделены только 4,9 млн рублей. За эти деньги подрядчику нужно заняться пешеходными переходами, транспортными развязками, путепроводами и даже мостами. Какие объекты отремонтируют — в материале «Реального времени».

Основная цель — пешеходные переходы

Из 23 объектов только 17 являются надземными и подземными пешеходными переходами. Расположены они в разных частях города. Если говорить о первой категории, то в перечень сооружений вошли переходы, расположенные по улицам Академика Арбузова (в районе торгового дома «Риф-Эль»), Амирхана (в районе улиц Лаврентьева и Четаева), Баки Урманче и у Танкового кольца (напротив жилого массива «Первомайский»).

Список подземных переходов, подлежащих реконструкции, оказался куда шире. В частности, в него попали объекты, расположенные по следующим адресам:

на Горьковском шоссе (Лебяжье);

в районе перекрестка улиц Шоссейной и Ягодинской БКК3;

на улице Коммунаров БКК4;

на улице Ташаяк (у стен Кремля);

в районе перекрестка проспекта Ямашева и улицы Короленко;

в районе перекрестка проспекта Ямашева и улицы Фатыха Амирхана;

в районе ДК химиков БКК;

в районе перекрестка улиц Декабристов и Восстания;

на улице Шмидта;

на улице Саид-Галеева;

на улице Повстанческой БКК5;

на площади Тукая.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

На всех указанных объектах строители будут заниматься восстановлением, ремонтом и устранением дефектов. Рабочие должны выполнять требования по обеспечению надежности, долговечности и бесперебойности эксплуатации сооружений, а также безопасности для пешеходов и охране труда рабочих в период ремонта, предусматривать меры по охране окружающей среды, соблюдать технику безопасности и ежедневно убирать за собой мусор.

«Текущий ремонт не предполагает никаких глобальных мероприятий и реконструкций»

В комплекс работ входит и ремонт двух мостов (через Булак по улице Парижской Коммуны и через Сухую реку по улице Песочной), столько же транспортных развязок (проспект Победы и улицы Сахарова) и автодорожных путепроводов (улица Ново-Давлекеевская и проспекты Ямашева и Ибрагимова).

В этих случаях нужно выполнить семь видов работ:

облицовка ступеней и площадок гранитными плитами;

устройство асфальтобетонных покрытий;

установка дорожных знаков;

устройство шумозащитных экранов;

монтаж тактильных плиток;

устройство бетонной подготовки;

устройство бесшовных резиновых покрытий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сварку металлических элементов при изготовлении и монтаже металлических конструкций подрядчику нужно производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80. Металлическая поверхность не должна иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, солевых и жировых пятен.

Для предотвращения аварийных ситуаций при выполнении работ подрядчику нужно организовать мероприятия по безопасному движению пешеходов и машин в местах производства работ.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани, все работы планируется провести до конца сезона дорожно-строительных работ, то есть до 1 ноября.

— Текущий ремонт не предполагает никаких глобальных мероприятий и реконструкций. Будут проведены небольшие ремонтные работы, включающие покраску перил, ремонт ступеней, плитки, ливневых решеток, замену настила и поврежденных секций шумозащитных экранов. Также в переходе на ул. Декабристов — Восстания будет уложено специальное противоскользящее покрытие. Все мероприятия не требуют полного закрытия переходов, но если такая необходимость появится, мы обязательно оповестим жителей, — сообщили там.

Что было в прошлом году?

В прошлом году на ремонт только одного пешеходного перехода в Казани было выделено почти в три раза больше денег. На восстановление подземного пешеходного перехода, который расположен на пересечении проспекта Ямашева и улицы Адоратского, потратили 12,6 млн рублей.

Проектировщик «Мостинжпроект» после обследования объекта выявил протечку в зоне деформационных швов и технических помещений — это свидетельствовало о нарушении гидроизоляции сооружения.



Подрядчику пришлось проводить гидроизоляцию стен и перекрытия, переустраивать деформационные швы и восстанавливать поврежденные напольные плитки.

Куда больше было потрачено на восстановление подземного перехода у ДРКБ. Ремонт объекта на Оренбургском тракте обошелся бюджету 43,6 млн рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов