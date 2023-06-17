В Казани отремонтируют мост через Булак и десятки пешеходных переходов
Казанский исполком намерен привести в порядок сразу 23 искусственных сооружения в городе. Впрочем, на ремонтные работы будут выделены только 4,9 млн рублей. За эти деньги подрядчику нужно заняться пешеходными переходами, транспортными развязками, путепроводами и даже мостами. Какие объекты отремонтируют — в материале «Реального времени».
Основная цель — пешеходные переходы
Из 23 объектов только 17 являются надземными и подземными пешеходными переходами. Расположены они в разных частях города. Если говорить о первой категории, то в перечень сооружений вошли переходы, расположенные по улицам Академика Арбузова (в районе торгового дома «Риф-Эль»), Амирхана (в районе улиц Лаврентьева и Четаева), Баки Урманче и у Танкового кольца (напротив жилого массива «Первомайский»).
Список подземных переходов, подлежащих реконструкции, оказался куда шире. В частности, в него попали объекты, расположенные по следующим адресам:
- на Горьковском шоссе (Лебяжье);
- в районе перекрестка улиц Шоссейной и Ягодинской БКК3;
- на улице Коммунаров БКК4;
- на улице Ташаяк (у стен Кремля);
- в районе перекрестка проспекта Ямашева и улицы Короленко;
- в районе перекрестка проспекта Ямашева и улицы Фатыха Амирхана;
- в районе ДК химиков БКК;
- в районе перекрестка улиц Декабристов и Восстания;
- на улице Шмидта;
- на улице Саид-Галеева;
- на улице Повстанческой БКК5;
- на площади Тукая.
На всех указанных объектах строители будут заниматься восстановлением, ремонтом и устранением дефектов. Рабочие должны выполнять требования по обеспечению надежности, долговечности и бесперебойности эксплуатации сооружений, а также безопасности для пешеходов и охране труда рабочих в период ремонта, предусматривать меры по охране окружающей среды, соблюдать технику безопасности и ежедневно убирать за собой мусор.
«Текущий ремонт не предполагает никаких глобальных мероприятий и реконструкций»
В комплекс работ входит и ремонт двух мостов (через Булак по улице Парижской Коммуны и через Сухую реку по улице Песочной), столько же транспортных развязок (проспект Победы и улицы Сахарова) и автодорожных путепроводов (улица Ново-Давлекеевская и проспекты Ямашева и Ибрагимова).
В этих случаях нужно выполнить семь видов работ:
- облицовка ступеней и площадок гранитными плитами;
- устройство асфальтобетонных покрытий;
- установка дорожных знаков;
- устройство шумозащитных экранов;
- монтаж тактильных плиток;
- устройство бетонной подготовки;
- устройство бесшовных резиновых покрытий.
Сварку металлических элементов при изготовлении и монтаже металлических конструкций подрядчику нужно производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80. Металлическая поверхность не должна иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, солевых и жировых пятен.
Для предотвращения аварийных ситуаций при выполнении работ подрядчику нужно организовать мероприятия по безопасному движению пешеходов и машин в местах производства работ.
Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани, все работы планируется провести до конца сезона дорожно-строительных работ, то есть до 1 ноября.
— Текущий ремонт не предполагает никаких глобальных мероприятий и реконструкций. Будут проведены небольшие ремонтные работы, включающие покраску перил, ремонт ступеней, плитки, ливневых решеток, замену настила и поврежденных секций шумозащитных экранов. Также в переходе на ул. Декабристов — Восстания будет уложено специальное противоскользящее покрытие. Все мероприятия не требуют полного закрытия переходов, но если такая необходимость появится, мы обязательно оповестим жителей, — сообщили там.
Что было в прошлом году?
В прошлом году на ремонт только одного пешеходного перехода в Казани было выделено почти в три раза больше денег. На восстановление подземного пешеходного перехода, который расположен на пересечении проспекта Ямашева и улицы Адоратского, потратили 12,6 млн рублей.
Проектировщик «Мостинжпроект» после обследования объекта выявил протечку в зоне деформационных швов и технических помещений — это свидетельствовало о нарушении гидроизоляции сооружения.
Подрядчику пришлось проводить гидроизоляцию стен и перекрытия, переустраивать деформационные швы и восстанавливать поврежденные напольные плитки.
Куда больше было потрачено на восстановление подземного перехода у ДРКБ. Ремонт объекта на Оренбургском тракте обошелся бюджету 43,6 млн рублей.
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