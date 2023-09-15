Казанский «Рубин» подписал еще двух сербских игроков

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Состав «Рубина» пополнили еще два сербских футболиста. Контракт с казанским клубом подписали 24-летний полузащитник Никола Чумич и его 26-летний коллега по амплуа Лазар Ранджелович.

Чумич родился 20 ноября 1998 года в сербском городе Ужице. На родине выступал за команды «Слобода Ужице», «Металац», «Раднички», а также греческий «Олимпиакос», испанский «Спортинг Хихон» и швейцарский «Люцерн».

Последний сезон спортсмен провел в сербской «Войводине». За нее сыграл 33 матча, забил 14 голов и сделал 5 голевых передач. Имеет опыт выступления в еврокубках и за молодежную сборную Сербии. Контракт с ним подписан на 4 года.

С другим новичком соглашение подписали до конца нынешнего сезона. Лазар Ранджелович является воспитанником клуба «Слога Лесковац». Играл за сербские клубы «Единство Бошняце», «Раднички», «Кар Константин», «Радан Лебан», «Динамо Вранье», а также греческий «Олимпиакос» и испанский «Леганес».

Футболист уже имеет опыт выступления в РПЛ. Прошлый сезон он провел в составе «Урала», где сыграл 28 матчей, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи. Имеет опыт выступления в еврокубках и за сборную Сербии. Ранджелович — двукратный чемпион Греции и обладатель Кубка Греции.

Накануне состав команды пополнили 20-летний сербский защитник Урош Дрезгич и 27-летний центральный полузащитник Валентин Вада. Новым голкипером «красно-зеленых» стал Егор Шамов, который провел прошедший сезон в тульском «Арсенале».

Еще «Рубин» объявил о переходе футболиста Солтмурада Бакаева в московский клуб «Родина». Он пробудет там на правах аренды до конца сезона 2023/24.



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Айрат Назипов