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К казанскому «Рубину» присоединились Урош Дрезгич и Валентин Вада

22:04, 14.09.2023
К казанскому «Рубину» присоединились Урош Дрезгич и Валентин Вада
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

К казанскому «Рубину» присоединились два новых игрока, сообщает пресс-служба клуба.

Состав команды пополнили 20-летний сербский защитник Урош Дрезгич и 27-летний центральный полузащитник Валентин Вада.

Футболист молодежной сборной Сербии Дрезгич подписал контракт с «Рубином» сроком на 4 года. Он будет выступать под номером 26. Ранее Дрезгич выступал за сербские ОФК и «Чукарички»

Контракт с Вадой подписан на 2 года. Ранее полузащитник выступал за французские «Бордо» и «Сент-Этьенн» и испанские «Альмерию», «Тенерифе», «Реал Сарагоса».

Сегодня «Рубин» объявил о переходе футболиста Солтмурада Бакаева в московский клуб «Родина». Он пробудет там на правах аренды до конца сезона 2023/24.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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