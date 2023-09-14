Солтмурад Бакаев переходит из «Рубина» в «Родину»
Казанский «Рубин» объявил о переходе футболиста Солтмурада Бакаева в московский клуб «Родина». Он пробудет там на правах аренды до конца сезона 2023/24, сообщили в пресс-службе ФК.
Солтмурад Бакаев играет за «Рубин» с января 2020 года. В казанский клуб он перешел из «Спартака», заключив пятилетний контракт.
За «Рубин» Солтмурад Бакаев сыграл 92 матча. Он забил шесть голов и сделал семь голевых передач.
В сентябре 2023 года в «Рубин» вернулся Егор Сорокин. 27-летний футболист подписал контракт с клубом до конца этого сезона. Он будет выступать под номером 80.
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