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Новым голкипером «Рубина» стал Егор Шамов

22:34, 14.09.2023
Новым голкипером «Рубина» стал Егор Шамов
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Новым голкипером казанского «Рубина» стал Егор Шамов, футболист подписал контракт до конца текущего сезона, сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее Шамов выступал за «Биолог» Новокубанска, брянское «Динамо», «Луч» Владивостока и тульский «Арсенал».

Сегодня состав команды пополнили 20-летний сербский защитник Урош Дрезгич и 27-летний центральный полузащитник Валентин Вада. Еще «Рубин» объявил о переходе футболиста Солтмурада Бакаева в московский клуб «Родина». Он пробудет там на правах аренды до конца сезона 2023/24.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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