Новым голкипером «Рубина» стал Егор Шамов
Новым голкипером казанского «Рубина» стал Егор Шамов, футболист подписал контракт до конца текущего сезона, сообщили в пресс-службе клуба.
Ранее Шамов выступал за «Биолог» Новокубанска, брянское «Динамо», «Луч» Владивостока и тульский «Арсенал».
Сегодня состав команды пополнили 20-летний сербский защитник Урош Дрезгич и 27-летний центральный полузащитник Валентин Вада. Еще «Рубин» объявил о переходе футболиста Солтмурада Бакаева в московский клуб «Родина». Он пробудет там на правах аренды до конца сезона 2023/24.
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