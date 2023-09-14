ВТБ: мошенники предлагают клиентам банков «обновление» денег на счете

Мошенники стали предлагать клиентам «обновить» деньги на счете для дополнительной защиты, гарантируя при этом их возврат, страховку и повышенную доходность по вкладу, такую схему зафиксировали специалисты ВТБ.



Потенциальным жертвам звонят с неизвестного номера и представляются сотрудниками банка. Клиента информируют о якобы подозрительных операциях на его счете — для убедительности присылают поддельные документы, замаскированные под официальный бланк банка с логотипом и печатью.

Лжебанкиры рекомендуют клиенту обновить единый лицевой счет для дополнительной защиты. Чтобы вызвать доверие, пользователю предлагают застраховать любую сумму более 1 тысячи рублей за счет «резервного фонда банка», а в качестве компенсации за неудобства обещают повышенную ставку по вкладу. Для активации обновленного счета клиента просят перевести деньги на «безопасный» счет через банкомат. На деле они выманивают средства клиентов на свои счета и в дальнейшем скрываются.

— Стоит отметить, что мошенники присылают такие документы после звонка в мессенджеры, где банки никогда не коммуницируют с клиентами. В таких ситуациях важно помнить, что банк никогда не будет просить обновить счет — это просто не имеет смысла, ведь при подозрительных операциях доступ к нему просто блокируется самой организацией до выяснения всех обстоятельств. Тем более банк не будет рассылать вам письма с подобными обещаниями. При любом подозрительном разговоре рекомендуем немедленно прекратить его и перезвонить по номеру вашего банка для уточнения звонили ли из банка и уточнения предоставленной информации неизвестными, — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.

По данным ВТБ, за январь — август мошенники совершили более 4,8 млн атак на клиентов, на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Банку удалось спасти более 8,8 млрд рублей на счетах. Большую часть звонков мошенники совершают с мобильного телефона — больше 60%, на долю мессенджеров приходится — 30%, с городских номеров — 9%.

Российские банки во втором квартале отразили более 6,5 млн атак на счета клиентов против 2,7 млн кварталом ранее. Мошенники не смогли похитить 911 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко