Председателю Следкома доложат о расследовании дела с травмированием школьника ракетницей в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела о травмировании школьника в Татарстане, сообщили в пресс-службе ГУ СУ СКР по республике.



Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По версии следствия, ученик школы в Пестречинском районе принес туда пусковое устройство, которое случайно сработало.

В результате происшествия восьмилетний мальчик получил травму, еще одного ребенка оглушило звуковой волной.

— Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Липскому В.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и уже установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении ведомства.

Все случилось в Богородской средней школе Пестречинского района Татарстана. Как сообщил «Реальному времени» источник, сегодня госпитализировали второго пострадавшего ребенка. За помощью обращался и третий ребенок, которому диагностировали повреждения барабанных перепонок.

«Реальное время» выяснило подробности несчастного случая, попыталось разобраться в его причинах и обстоятельствах и оценить возможности школьных администраций в деле предотвращения трагических происшествий.



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Маргарита Головатенко