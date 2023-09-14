Второго пострадавшего в Богородской школе под Казанью ребенка госпитализировали

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

Госпитализировали второго пострадавшего ребенка в Богородской средней школе Пестречинского района Татарстана — в четверг на площадке перед школьным зданием сработала якобы найденная заряженная ракетница.



Как сообщил «Реальному времени» источник, за помощью обращался и третий ребенок, которому диагностировали повреждения барабанных перепонок.

Изначально было известно, что в происшествии пострадали двое второклассников. Мальчики остались целы, но один получил травму лица и мог запросто лишиться зрения, а второй был оглушен.



«Реальное время» выяснило подробности несчастного случая, попыталось разобраться в его причинах и обстоятельствах и оценить возможности школьных администраций в деле предотвращения трагических происшествий.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко