В России сформируют реестр нематериального этнокультурного достояния
В России появится реестр объектов нематериального этнокультурного достояния. Порядок его формирования утвердил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
— В России появится федеральный реестр объектов нематериального
этнокультурного достояния — сказок, былин, танцев, обрядов, ремёсел,
традиций и обычаев. Постановление о порядке его формирования и ведения
подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — написано в сообщении.
Реестр будет содержать информацию о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры.
— Создание общедоступного информационного ресурса позволит упростить
изучение, использование, сохранение и популяризацию нематериального
этнокультурного достояния. Оператором реестра определено министерство
культуры, — отмечается в сообщении.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о создании
государственного реестра курортного фонда страны. Он войдет в силу 1
сентября 2024 года.
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