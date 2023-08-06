В России сформируют реестр нематериального этнокультурного достояния

В России появится реестр объектов нематериального этнокультурного достояния. Порядок его формирования утвердил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— В России появится федеральный реестр объектов нематериального

этнокультурного достояния — сказок, былин, танцев, обрядов, ремёсел,

традиций и обычаев. Постановление о порядке его формирования и ведения

подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — написано в сообщении.

Реестр будет содержать информацию о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры.

— Создание общедоступного информационного ресурса позволит упростить

изучение, использование, сохранение и популяризацию нематериального

этнокультурного достояния. Оператором реестра определено министерство

культуры, — отмечается в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о создании

государственного реестра курортного фонда страны. Он войдет в силу 1

сентября 2024 года.

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Елизавета Пуншева