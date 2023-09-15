Большинство российских родителей дают детям карманные деньги

Выдают детям средства для личных трат 81% россиян. Только 7% респондентов считают, что родители не должны предоставлять карманные деньги, сообщают эксперты ЮMoney.

Сами оплачивают покупки детей 5% опрошенных, столько же пока не выдают отпрыскам средства, но собираются ввести это в практику. Считают, что детям достаточно сбережений с подарков, 2% россиян.

realnoevremya.ru (архив)

До 500 рублей в неделю получают дети 37% респондентов. От 500 рублей до тысячи выдают 26% родителей, от тысячи до 3 тысяч рублей — 10%. На сумму от трех по пяти тысяч рублей могут рассчитывать дети 4% опрошенных. Не ведут счет карманным деньгам отпрысков 15% россиян, выдают детям средства по запросу — 8%.

По мнению большей части родителей, чаще всего дети тратят деньги в продуктовых магазинах: покупают газированные напитки и соки (этот ответ дали 58% опрошенных), чипсы, мороженое и жвачку (57%), шоколадки и конфеты (45%). Также прозвучали такие варианты, как игрушки (31%), видеоигры (23%), кино, концерты и рестораны (20%), парки и карусели (18%), подписки на онлайн-сервисы (14%), журналы и комиксы (7%).

Напомним, осенью учащиеся школ и колледжей смогут присоединиться к онлайн-занятиям по управлению финансами от Банка России. Для учащихся подготовлены уроки по таким темам, как личное финансовое планирование, страхование, инвестирование и др.

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Галия Гарифуллина