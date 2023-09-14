Школьники и студенты смогут посетить онлайн-уроки по финансовой грамотности

Осенью учащиеся школ и колледжей смогут присоединиться к онлайн-занятиям по управлению финансами от Банка России. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России — Национального банка по Татарстану.

Для учеников 8—11-х классов и студентов колледжей, училищ и техникумов подготовлены уроки более чем по 20 темам, таких как личное финансовое планирование, страхование, инвестирование и др. Кроме того, в рамках осенней сессии, будет проведен модуль по профориентации.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Весной 2023 года в Татарстане прошло более 6 тысяч занятий по финансовой грамотности. Их посетили более 100 тысяч школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования, в программе участвовали 100% школ и колледжей Татарстана.

Напомним, недавно исследование показало, что жители Татарстана считают себя наиболее финансово грамотными. Довольны знаниями и навыками в части управления капиталом, планирования бюджета и инвестирования 89% респондентов.

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Галия Гарифуллина