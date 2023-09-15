В Казани увеличился спрос на ремонт жилья

Интерес к ремонту жилья в столице Татарстана за лето стал выше на 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Услуг».

Больше всего в Казани вырос спрос на электромонтажные (+156%) и малярные (+105%) работы, а также на установку напольных покрытий (+99%).

realnoevremya.ru (архив)

С городами ПФО по востребованности ремонтных услуг сравнялись регионы Дальнего Востока, Сибири и Урала, на которые приходится около 20% запросов на строительные и отделочные работы по России. Так, в Красноярске рост спроса на ремонт составил 136%, в Тюмени — 116%, Новосибирске — 106%.

Согласно другому исследованию, казанцы стали отдавать предпочтение поэтапному ремонту: доля запросов на ремонт «под ключ» среди жителей столицы Татарстана равна лишь 16%. За июнь — август этого года больше всего выросла популярность услуг по изготовлению и установке металлоконструкций и кованых изделий (в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), монтажу вентиляционных систем (в 3,5 раза) и натяжных потолков (в 7 раз), а также по укладке плитки (в 3,5 раза).

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Галия Гарифуллина