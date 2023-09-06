Казанцы стали отдавать предпочтение поэтапному ремонту

Востребованность ремонта и отделки жилья в столице Татарстана выросла на 99%. В то же время доля запросов на ремонт «под ключ» равна лишь 16%, выяснили аналитики «Авито Услуг».

За июнь — август этого года больше всего выросла популярность услуг по изготовлению и установке металлоконструкций и кованых изделий (в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), монтажу вентиляционных систем (в 3,5 раза) и натяжных потолков (в 7 раз), укладке плитки (в 3,5 раза).

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Кроме того, стали востребованнее изоляционные работы (+210%), обновление полов и напольных покрытий (+119%), установка дверей (+55%), поклейка обоев (+117%), услуги по электрике и сантехнике (+204% и +105% соответственно).

Недавнее исследование показало, что в Казани 65% опрошенных делают ремонт на собственные накопленные средства. Еще 35% горожан берут для этого кредит, используют материнский капитал либо берут деньги в долг у друзей или родственников.

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Галия Гарифуллина