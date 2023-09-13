Верховный суд России разрешил возвращать деньги покупателям онлайн-курсов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Верховный суд России разрешил возвращать оплату онлайн-курсов, которые покупатель передумал проходить, следует из определения коллегии по гражданским делам.



В суд обратился с жалобой житель Читы, купивший годовой онлайн-курс у компании «Лайк центр» за 250 тыс. рублей. Он прошел два блока «Скорость» и «Наставничество», но решил отказаться от дальнейшего обучения.

Сотрудники компании обещали полностью вернуть деньги, если «обучение не приведет бизнес к результатам». Покупатель направил компании требование вернуть деньги и только тогда получил договор публичной оферты, согласно которому при отказе от курса возвращается 8% его стоимости.

Изначально в суде согласились с условиями оферты и присудили ему 20 тыс. рублей, а апелляционная инстанция добавила еще 10 тыс. рублей в качестве потребительского штрафа. Однако позднее жалобу истца рассмотрел Верховный суд. Он отменил решения апелляционной и кассационной инстанций. В решении он отметил, что условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны (п. 1 ст. 16 закона о защите прав потребителей). Нижестоящим судам следовало определить, какие услуги оказали истцу, в каком объеме и какие фактические расходы понес ответчик к моменту отказа истца от договора оказания образовательных услуг.

— Отказ заказчика от исполнения договора может последовать как до начала оказания услуги, так и в процессе ее оказания. В случае отказа от исполнения договора в процессе оказания услуги заказчик возмещает исполнителю его фактические расходы, которые он понес до этого момента в целях исполнения той части договора, от которой заказчик отказался, — сказано в определении.

В июне Верховный суд России признал, что перевод биткоинов с виртуального счета на банковские счета с конвертацией в рубли может считаться легализацией преступных доходов.

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Маргарита Головатенко