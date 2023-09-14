Елабуга закупит еще 207 камер видеонаблюдения для повышения безопасности в городе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», власти Елабуги закупят еще 207 камер видеонаблюдения общей стоимостью в 3 млн рублей. До 31 декабря текущего года их развесят по ряду городских улиц в рамках повышения уровня общественной безопасности и правопорядка.

Согласно документам, закупаться будут купольные и цилиндрические камеры с углом обзора 92°—32° и 65,5°—2,11°. Работать они будут бесперебойно — по 24 часа в сутки. Точно так же им будет оказываться поддержка. Камеры будут передавать данные в рамках единого сетевого маршрутизируемого поля с использованием отдельной сети VPN. Они в свою очередь будут поступать сразу в семь мест:

ОВД России по Елабужскому району;

АУ «Елабужская служба новостей»;

ЕДДС-112 Елабужского района;

отделение ФСБ;

районный исполком;

районная администрация;

отделение ГИБДД отдела МВД России по Елабужскому району.

В перечень территорий, где установят камеры наблюдения, вошли: территории парков «Чебурашка», «Георгиевский», «Сквер у дома», «Гуляй парк», «Пионерский», «Чернобыльцев», «Университетский», имени Ленина, «Шишкинские пруды», ряд автобусных остановок, а также улицы Тугарова, Баки Урманче, Тысячелетие и др.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в июне уже сообщалось о том, что власти Елабуги закупят 186 камер видеонаблюдения общей стоимостью 3,1 млн рублей. Их должны были установить до 30 сентября. Цифровые камеры должны были поддерживать протокол ONVIF, а также выдерживать температуру воздуха, варьирующуюся от -40 до +50 градусов С.

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Максим Кокунин