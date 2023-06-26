Елабуга закупит камеры видеонаблюдения для повышения уровня общественной безопасности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», власти Елабуги закупят 186 камер видеонаблюдения общей стоимостью 3,1 млн рублей. До 30 сентября текущего года их развесят по ряду городских улиц в рамках повышения уровня общественной безопасности и правопорядка.

Согласно документам, закупаться будут цифровые камеры с поддержкой протокола ONVIF. Они могут выдержать температуру воздуха, варьирующуюся от -40 до +50 градусов С. Работать они будут бесперебойно — по 24 часа в сутки. Точно также им будет оказываться поддержка. Камеры будут передавать данные в рамках единого сетевого маршрутизируемого поля с использованием отдельной сети VPN. Они в свою очередь будут поступать сразу в семь мест:

ОВД России по Елабужскому району;

АУ «Елабужская служба новостей»;

ЕДДС-112 Елабужского района;

отделение ФСБ;

районный исполком;

районная администрация;

отделение ГИБДД отдела МВД России по Елабужскому району.

В перечень территорий, где установят камеры наблюдения, вошли: территории парков «Чебурашка», «Георгиевский», «Сквер у дома», «Гуляй парк», «Пионерский», «Чернобыльцев», «Университетский», имени Ленина, ряд автобусных остановок, а также улицы Казанская, Тукая, Баки Урманче.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале этой недели сообщалось, что в 36 детских садах Казани требуется устранение замечаний, касающихся их безопасности. Необходимо дополнительно установить 155 видеокамер для организации контроля критически важных элементов.

Отметим, что с 2021 года в столице Татарстана количество камер видеонаблюдения увеличилось на 3 808, что позволило на 92% устранить замечания по паспортам безопасности.

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Максим Кокунин