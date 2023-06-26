Елабуга закупит камеры видеонаблюдения для повышения уровня общественной безопасности
Как выяснило «Реальное время», власти Елабуги закупят 186 камер видеонаблюдения общей стоимостью 3,1 млн рублей. До 30 сентября текущего года их развесят по ряду городских улиц в рамках повышения уровня общественной безопасности и правопорядка.
Согласно документам, закупаться будут цифровые камеры с поддержкой протокола ONVIF. Они могут выдержать температуру воздуха, варьирующуюся от -40 до +50 градусов С. Работать они будут бесперебойно — по 24 часа в сутки. Точно также им будет оказываться поддержка. Камеры будут передавать данные в рамках единого сетевого маршрутизируемого поля с использованием отдельной сети VPN. Они в свою очередь будут поступать сразу в семь мест:
- ОВД России по Елабужскому району;
- АУ «Елабужская служба новостей»;
- ЕДДС-112 Елабужского района;
- отделение ФСБ;
- районный исполком;
- районная администрация;
- отделение ГИБДД отдела МВД России по Елабужскому району.
В перечень территорий, где установят камеры наблюдения, вошли: территории парков «Чебурашка», «Георгиевский», «Сквер у дома», «Гуляй парк», «Пионерский», «Чернобыльцев», «Университетский», имени Ленина, ряд автобусных остановок, а также улицы Казанская, Тукая, Баки Урманче.
Напомним, в начале этой недели сообщалось, что в 36 детских садах Казани требуется устранение замечаний, касающихся их безопасности. Необходимо дополнительно установить 155 видеокамер для организации контроля критически важных элементов.
Отметим, что с 2021 года в столице Татарстана количество камер видеонаблюдения увеличилось на 3 808, что позволило на 92% устранить замечания по паспортам безопасности.
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