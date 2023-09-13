Уровень автомобилизации в Татарстане вырос в 2,6 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На конец 2022 года в Татарстане на тысячу жителей приходилось 282,3 единицы личных легковых автомобилей. С 2000 года этот показатель вырос в 2,6 раза, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Самый высокий уровень автомобилизации в Татарстане за последние два десятилетия зарегистрировали в 2018 году. Тогда на тысячу жителей приходилось 314,5 машины, что в 1,1 раза больше, чем на конец прошлого года.

В 2000 году уровень автомобилизации в республике составлял 107,9 машины на тысячу татарстанцев, в 2005-м — 134,3, в 2010-м — 197,4, в 2015-м — 266. К концу 2020 года показатель достиг 289, а к концу 2021-го — 291,7.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Ильдар Шакиров рассказывал, что в Казани за пять лет уровень автомобилизации вырос на 8%. Мэр города Ильсур Метшин уточнил, что в 2005 году в городе насчитывалось 137 тысяч машин, а в 2023-м — 451 тысяча.

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Татьяна Демина