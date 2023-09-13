КАМАЗ передаст Псковской области 47 автобусов

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

ПАО «КАМАЗ» и правительство Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках него регион закупит у челнинского автогиганта 47 автобусов, сообщает пресс-служба предприятия.

— Масштабное обновление автобусного парка в Псковской области мы ведем уже несколько лет. В этой части с группой компаний «КАМАЗ» мы сотрудничаем тесно. Специалисты областного Комитета по транспорту и дорожному хозяйству положительно отзываются об их технике — конкурентные цены, хорошее качество. В рамках сотрудничества планируем не только в этом году закупить транспорт, но и в следующем году приобрести в лизинг десять автобусов, — сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников

В 2024 году планируется участие Псковской области в реализации инвестиционного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг», в рамках которого планируется приобретение десяти автобусов особо большого класса.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

— Мы рады, что коллеги из Пскова побывали на территории нашего завода, оценили, как собирается продукция на производственных площадках, теперь есть возможность оценить качество техники непосредственно на маршрутах. Мы готовы сотрудничать и будем стараться выполнять текущие и перспективные заказы в срок. Уверен, что наше взаимодействие перерастет в крепкое и плодотворное сотрудничество, — прокомментировал директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров.

Напомним, челнинское предприятие планирует открыть на Сахалине центр для обслуживания транспорта и перевода общественных пассажирских автобусов на экологически чистое топливо. Соответствующее соглашение на полях Восточного экономического форума во Владивостоке подписали заместитель гендиректора челнинской компании Андрей Максимов и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

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Айрат Назипов