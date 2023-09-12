КАМАЗ откроет центр для обслуживания транспорта на Сахалине

ПАО «КАМАЗ» планирует открыть на Сахалине центр для обслуживания транспорта и перевода общественных пассажирских автобусов на экологически чистое топливо. Соответствующее соглашение на полях Восточного экономического форума во Владивостоке подписали заместитель гендиректора челнинской компании Андрей Максимов и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

— Добиваемся увеличения доли транспорта, который использует «голубое топливо» и электротягу. Уверен, реализация нашего соглашения с ПАО «КАМАЗ» позволит сократить объемы автомобильных выхлопов в населенных пунктах нашей области, сохранить здоровье людей и природу региона, — передает слова губернатора пресс-служба правительства области.

Лимаренко выразил надежду, что к 2026 году регион станет «углеродно нейтральным». Он полагает, что в будущем их опытом воспользуются и другие российские города.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, КАМАЗ собирается представить водородный электробус на новой компонентной базе из России и дружественных стран в следующем году. Пока идет процесс формирования новой компонентной базы.



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Айрат Назипов