Переговоры между президентом России и лидером КНДР в расширенном составе завершились
Переговоры президента Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына расширенном составе завершились. Они продлились более часа.
Как сообщает ТАСС со ссылкой пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, между лидерами сейчас идет разговор тет-а-тет.
Песков добавил, что стороны не планируют подписывать какие-либо документы, в том числе совместную декларацию.
Во время переговоров Ким Чен Ын заявил, что для его страны первым приоритетом являются отношения с Россией. Он также поддержал решения Владимира Путина и заявил, что КНДР намерена и дальше развивать двусторонние отношения. Ким Чен Ын заверил, что поможет России «в борьбе против империализма».
Утром Владимир Путин встретил председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный. Последний поблагодарил российского коллегу за теплый прием.
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