На казанской телебашне в День программиста включат праздничную подсветку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На казанской телебашне в День программиста, 13 сентября, включат праздничную подсветку, сообщили в пресс-службе Минцифры республики.



Светодинамическое шоу начнется в 19:00 и завершится в 23:00. На конструкции появится архитектурно-художественная подсветка с логотипом Года цифровизации.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ранее праздничная подсветка включалась на телебашне в День города и республики. На ней можно было наблюдать государственные символы Татарстана и Казани, а еще поздравление на русском и татарском языках.

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Маргарита Головатенко