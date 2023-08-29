Казанская телебашня в День города и республики окрасится в праздничные цвета

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В День города и республики на казанской телебашне включится праздничная подсветка, сообщили в пресс-службе Минцифры Татарстана.



На конструкции появятся государственные символы Татарстана и Казани, а еще поздравление на русском и татарском языках.

Жители и гости столицы Татарстана смогут увидеть иллюминацию с 19:00 до 23:00.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В честь Дня государственного флага России 22 августа на казанской телебашне включали праздничную подсветку. Праздничную иллюминацию также включат на телебашнях в Белгороде, Братске, Воронеже, Кызыле, Перми и других городах.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко