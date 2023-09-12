Тренер «Ак Барса»: «У нас прорисовываются те компоненты, которые нарабатывались в предсезонке»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал, что хоккеисты казанской команды начали выполнять установки, которые они тренировали в предсезонке. Изменения были заметны в матче против ХК «Куньлунь Ред Стар».

— Можно говорить что угодно и о ком угодно, но мы отталкиваемся от того, что у нас начинают прорисовываться те компоненты, которые нарабатывались в предсезонке. В игре с «Куньлунем» были хороший рисунок и самоотдача, — передает его слова клубная пресс-служба.

Еще Бабенко поделился ожиданиями очередного матча регулярного Фонбет чемпионата КХЛ против минского «Динамо». Игра состоится сегодня на «Татнефть Арене» в 19.00.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Мы посмотрели их матчи, провели разбор, будем концентрироваться на тех аспектах, которые показали ребятам. Будем стараться делать то, что даст нам рисунок игры и желание, — констатировал спикер.

В предыдущем матче казанский «Ак Барс» обыграл на своем льду ХК «Куньлунь Ред Стар». Матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/24 закончился разгромной победой хозяев со счетом 5:1.



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Айрат Назипов