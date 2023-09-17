В Татарстане изучат мнение жителей о социально-экономическом положении республики

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в 2023 году проведут научное исследование, изучив общественное мнение по оценке населением социально-экономического положения республики. На эти цели из регионального бюджета готовы направить 701,6 тысячи рублей.

Исследование проведут методом выборочного опроса совершеннолетних жителей Татарстана в форме индивидуального стандартизированного интервью. Затронет оно как минимум 2,3 тысячи человек в Казани, Набережных Челнах и 18 районах республики.

С помощью исследования намерены выявить социальные проблемы общества, вызывающие наибольшее беспокойство среди татарстанцев, и проанализировать их социальное самочувствие — уровень самооценки материального положения, здоровья, изменения жизни за последний год, оценку сложившейся ситуации и прогнозы на будущее. В задачи также входит выявление отношения населения к органам власти и основных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Поиском исполнителя занимается Центр экономических и социальных исследований при кабмине Татарстана. Выполнить исследование потребуется до 22 декабря 2023 года.

Напомним, в рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам 2022 года Татарстан занял третье место. Республика уступила Москве и Санкт-Петербургу.



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Татьяна Демина