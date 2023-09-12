Татарстан не попал в топ-5 по дороговизне такси в Приволжском федеральном округе

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстан в августе 2023 года не попал в топ-5 регионов Приволжского федерального округа с самой высокой средней стоимостью поездки на такси. Республика заняла 6-е место, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Самый высокий средний ценник поездки на такси среди 14 регионов ПФО — в Пермском крае. Стоимость в августе составила 37,96 рубля за 1 км пути.

Среди регионов Приволжского федерального округа самая низкая средняя стоимость услуг такси в соседней с Татарстаном Чувашии. В конце лета она составила 23,8 рубля за 1 км в пути.

«Реальное время» составило рейтинг регионов ПФО по средней стоимости поездки на такси в расчете на 1 км пути на основе данных Росстата за август 2023 года:

Пермский край — 37,96 рубля;

Марий Эл — 36,12 рубля;

Кировская область — 34,14 рубля;



Нижегородская область — 32,44 рубля;



Саратовская область — 29,87 рубля;



Татарстан — 29,67 рубля;

Башкортостан — 29,44 рубля;

Удмуртия — 28,43 рубля;



Пензенская область — 27,85 рубля;



Самарская область — 27,8 рубля;



Мордовия — 27,31 рубля;



Ульяновская область — 27,1 рубля;



Оренбургская область — 26,13 рубля;



Чувашия — 23,8 рубля.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В целом по Приволжскому федеральному округу средняя стоимость поездки на такси в конце лета 2023 года составила 30,2 рубля за километр пути.

Напомним, в августе 2023 года средняя стоимость поездки в такси в Татарстане в годовом выражении выросла на 32%. По сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 10,5%.

В столице Татарстана средняя стоимость поездки в такси в августе 2023 года оценивалась в 28,37 рубля за 1 км пути. Это на 39,5% больше, чем в конце лета прошлого года, и на 3,4% выше, чем в июле.



Напомним, с начала сентября вступили в силу российский и татарстанский законы о такси, которые жестко регламентируют деятельность перевозчиков, агрегаторов и водителей. «Реальное время» проанализировало первые результаты изменений в сфере перевозок этим видом транспорта.

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Татьяна Демина