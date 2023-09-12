Татарстан не попал в топ-5 по дороговизне такси в Приволжском федеральном округе
Татарстан в августе 2023 года не попал в топ-5 регионов Приволжского федерального округа с самой высокой средней стоимостью поездки на такси. Республика заняла 6-е место, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.
Самый высокий средний ценник поездки на такси среди 14 регионов ПФО — в Пермском крае. Стоимость в августе составила 37,96 рубля за 1 км пути.
Среди регионов Приволжского федерального округа самая низкая средняя стоимость услуг такси в соседней с Татарстаном Чувашии. В конце лета она составила 23,8 рубля за 1 км в пути.
«Реальное время» составило рейтинг регионов ПФО по средней стоимости поездки на такси в расчете на 1 км пути на основе данных Росстата за август 2023 года:
- Пермский край — 37,96 рубля;
- Марий Эл — 36,12 рубля;
- Кировская область — 34,14 рубля;
- Нижегородская область — 32,44 рубля;
- Саратовская область — 29,87 рубля;
- Татарстан — 29,67 рубля;
- Башкортостан — 29,44 рубля;
- Удмуртия — 28,43 рубля;
- Пензенская область — 27,85 рубля;
- Самарская область — 27,8 рубля;
- Мордовия — 27,31 рубля;
- Ульяновская область — 27,1 рубля;
- Оренбургская область — 26,13 рубля;
- Чувашия — 23,8 рубля.
В целом по Приволжскому федеральному округу средняя стоимость поездки на такси в конце лета 2023 года составила 30,2 рубля за километр пути.
Напомним, в августе 2023 года средняя стоимость поездки в такси в Татарстане в годовом выражении выросла на 32%. По сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 10,5%.
В столице Татарстана средняя стоимость поездки в такси в августе 2023 года оценивалась в 28,37 рубля за 1 км пути. Это на 39,5% больше, чем в конце лета прошлого года, и на 3,4% выше, чем в июле.
Напомним, с начала сентября вступили в силу российский и татарстанский законы о такси, которые жестко регламентируют деятельность перевозчиков, агрегаторов и водителей. «Реальное время» проанализировало первые результаты изменений в сфере перевозок этим видом транспорта.
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