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Казанскую блогершу приговорили к трем годам колонии за призывы к дезертирству

14:55, 12.09.2023 4
Казанскую блогершу приговорили к трем годам колонии за призывы к дезертирству
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ново-Савиновский районный суд Казани вынес приговор местной жительнице по делу о размещении в соцсетях постов с призывами к дезертирству. Об этом сообщает «Интерфакс».

— Подсудимая признана виновной и приговорена к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сообщили в суде.

Женщину признали виновной по ч. 2 п. «в» ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Уточняется, что осужденная является блогером, семейным психологом и дизайнером мусульманской одежды.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В августе оппозиционера и блогера Максима Каца* приговорили к восьми годам лишения свободы за публичное распространение ложной информации о российской армии. Он разместил ролик, содержащий заведомо ложные данные об использовании Вооруженных сил России в апреле 2022 года. Срок наказания Кацу* будет исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в страну.

* включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 12 сен
    Правильно, пусть на родину историческую валит и там распинается. Тоже мне еще одна таджичка звезда. Гоу хом.
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    Анонимно 12 сен
    почему таджичка?
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  • Анонимно 12 сен
    Девки и бабы совсем обезумели от безделья вседозволенности и безнаказанности.
    Не все, конечно, но значительный %.
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  • Анонимно 12 сен
    блогерам вообще своя жизнь не важна? зачем так рискуют? не глупы вроде
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