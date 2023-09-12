Казанскую блогершу приговорили к трем годам колонии за призывы к дезертирству

Ново-Савиновский районный суд Казани вынес приговор местной жительнице по делу о размещении в соцсетях постов с призывами к дезертирству. Об этом сообщает «Интерфакс».

— Подсудимая признана виновной и приговорена к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сообщили в суде.

Женщину признали виновной по ч. 2 п. «в» ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Уточняется, что осужденная является блогером, семейным психологом и дизайнером мусульманской одежды.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В августе оппозиционера и блогера Максима Каца* приговорили к восьми годам лишения свободы за публичное распространение ложной информации о российской армии. Он разместил ролик, содержащий заведомо ложные данные об использовании Вооруженных сил России в апреле 2022 года. Срок наказания Кацу* будет исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в страну.



* включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов

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Айрат Назипов