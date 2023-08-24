Блогера Максима Каца* заочно приговорили к 8 годам лишения свободы за фейки о российской армии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Оппозиционера и блогера Максима Каца* (признан в России иноагентом) приговорили к восьми годам лишения свободы за публичное распространение ложной информации о российской армии, сообщили в Генпрокуратуре России.



В ведомстве сообщили, что блогер разместил ролик, содержащий заведомо ложные данные об использовании Вооруженных сил России в апреле 2022 года.

Уголовное дело рассматривали заочно, поскольку Кац* скрывается за пределами страны. Блогера признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на четыре года.

Срок наказания Кацу* будет исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в страну. В России блогер объявлен в розыск и арестован заочно.

Басманный суд Москвы заочно приговорил медиаменеджера и экс-главу сервиса «Яндекс.Лавка» Илью Красильщика* (признан иностранным агентом) к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. Обвиняемому запретили пользоваться интернетом в течение четырех лет.

* включены Министерством юстиции России в список иностранных агентов



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Маргарита Головатенко