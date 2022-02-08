Проект «Большой Зеленодольск» даст дополнительно 5,6 млн кв. м жилья к 2030 году

В пригороде Казани в рамках агломерационного проекта «Большой Зеленодольск» планируется построить 5,6 млн кв. м жилья. Благодаря этому численность жителей увеличится до 180 тысяч человек. Об этом сообщил глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев во время коллегии Минстроя Татарстана.

— Проект «Большой Зеленодольск» разбит на два этапа. На первом до 2025 года будет построено 900 тысяч кв. метров жилья. Это будут дома от пяти до 10 этажей у села Новая Тура и поселка Урняк. Второй этап предполагает строительство 4,6 млн кв. метров жилья в период до 2030 года. Застройка будет вестись у поселков Ново-Чувашский, Грузинский, села Ильинское. Это будут как МКД, так и индивидуальные жилые дома, — обозначил он сроки реализации проекта.

Трудность реализации заключается в том, что не все земли находятся в муниципальной собственности. «Предстоит большая работа с собственниками, и она уже ведется», — сообщил Афанасьев.

Фото: Максим Платонов (архив)

В настоящее время вдоль трассы Казань — Зеленодольск застраиваются коттеджные поселки «Загородный клуб», «Ореховка», «Жемчужина», «Светлое озеро». Ведется строительство жилых комплексов «Радужный», «Удачный», «Осиново», «ТураNova». Всего в этом году на строительных площадках Зеленодольского района будут работать 27 башенных кранов.

По итогам 2021 года в России ввели 92,6 млн кв. м жилья, сообщил замминистра строительства РФ Никита Стасишин. Это абсолютный рекорд со времен СССР. В Татарстане введены рекордные 3 млн кв. м жилья, что выше на 11% уровня 2020 года.

Луиза Игнатьева