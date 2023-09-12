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Global Witness: объем закупок российского СПГ в ЕС в 2023 году составит $5,29 млрд

08:50, 12.09.2023
Global Witness: объем закупок российского СПГ в ЕС в 2023 году составит $5,29 млрд
Фото: realnoevremya.ru

В 2023 году объем закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС, согласно оценке международной НКО Global Witness, составит $5,29 млрд. Об этом пишет портал «Нефть и Капитал».

Еще в марте 2023 года в Евросоюзе заявляли, что страны ЕС должны «полностью избавиться от российского газа».

В тот же период глава испанского минэнерго Тереза Рибера призвала компании не заключать новые контракты с российскими поставщиками СПГ.

Однако, несмотря на то, что страны ЕС приняли решение резко сократить использование российских трубопроводов, объемы сжиженного природного газа, поступающего по морю, в период с января по июль 2023 года выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Страны Евросоюза за указанный период закупили 22 млн кубометров СПГ.

В январе — июле поставки из России нефти в Китай увеличились на 25,2% в годовом исчислении и превысили 60,6 млн тонн. Импорт СПГ вырос на 62,7% — до 4,46 млн тонн, трубопроводного газа увеличился почти вдвое.

А по итогам июня России стала первым по объемам поставщиком газа в Испанию. За месяц Испания импортировала 7 673 гигаватт-часа сжиженного природного газа из России — это 26,8% от общего объема закупок. С января по июнь Испания закупила у России 41 145 гигаватт-часов СПГ.

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Илина Хакимова
Промышленность

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