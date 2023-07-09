Россия стала главным поставщиком газа в Испанию в июне

Россия по итогам июня стала первым по объемам поставщиком газа в Испанию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные энергетической компании Enagas.



За месяц Испания импортировала 7 673 гигаватт-часа сжиженного природного газа из России — это 26,8% от общего объема закупок. С января по июнь Испания закупила у России 41 145 гигаватт-часов СПГ.

После России второе место занимает Алжир, экспортировавший в Испанию 21% от общего объема газа. Третье место у США — 18,5%.

В начале года импорт российского газа в Испанию увеличился на 151%. В феврале он составлял 2174 гигаватт-часа, то год спустя вырос до 5465 (17,2 процента от общего объема поставок).

В России поступления в федеральный бюджет от всей внешнеэкономической деятельности страны в 2023 году снизились в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Приблизительно за полгода было уплачено 949,7 млрд рублей — это 29% от годового прогноза (3,3 трлн).

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Маргарита Головатенко