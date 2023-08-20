Китай в январе — июле увеличил импорт нефти, СПГ и природного газа из России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В январе — июле поставки из России нефти в Китай увеличились на 25,2% в годовом исчислении и превысили 60,6 млн тонн, согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением (ГТУ) КНР, которые приводит ТАСС.



Импорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 62,7% — до 4,46 млн тонн, трубопроводного газа увеличился почти вдвое.

Россия сохраняет лидерство среди стран — экспортеров энергоносителя в Китай. В стоимостном выражении импорт нефти из России в КНР снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8% — до $32,1 млрд. По физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия находится на третьем месте. Поставки этого энергоносителя увеличились на 21,9%, превысив $2,98 млрд.

Россия по итогам июня стала первым по объемам поставщиком газа в Испанию. За месяц Испания импортировала 7 673 гигаватт-часа сжиженного природного газа из России — это 26,8% от общего объема закупок. С января по июнь Испания закупила у России 41 145 гигаватт-часов СПГ.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко