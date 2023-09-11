Рейс Казань — Сочи, вернувшийся в аэропорт, до сих пор не вылетел

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самолет рейса Казань — Сочи, который вернулся в столицу Татарстана днем 11 сентября из-за технической неисправности спустя час после вылета, еще не вылетел. Это следует из данных на сайте Казанского аэропорта.



Борт вылетел сегодня в 11.05. Спустя время воздушное судно выполнило посадку в штатном режиме в 11.57 в аэропорту Казани.



Рейс по маршруту Казань — Сочи выполняли «Уральские авиалинии». Планировалось, что вылет задержится до 13.30. Сейчас идет регистрация, новое планируемое время вылета — 18.45.

Татарская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства возврата воздушного судна в аэропорт Казани. На борту находились 165 пассажиров. Ведомство проводит проверку соблюдения требований безопасности полетов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Маргарита Головатенко