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Рейс Казань — Сочи, вернувшийся в аэропорт, до сих пор не вылетел

17:48, 11.09.2023 1
Рейс Казань — Сочи, вернувшийся в аэропорт, до сих пор не вылетел
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самолет рейса Казань — Сочи, который вернулся в столицу Татарстана днем 11 сентября из-за технической неисправности спустя час после вылета, еще не вылетел. Это следует из данных на сайте Казанского аэропорта.

Борт вылетел сегодня в 11.05. Спустя время воздушное судно выполнило посадку в штатном режиме в 11.57 в аэропорту Казани.

Рейс по маршруту Казань — Сочи выполняли «Уральские авиалинии». Планировалось, что вылет задержится до 13.30. Сейчас идет регистрация, новое планируемое время вылета — 18.45.

Татарская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства возврата воздушного судна в аэропорт Казани. На борту находились 165 пассажиров. Ведомство проводит проверку соблюдения требований безопасности полетов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьБизнесТранспортУслуги Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 сен
    что с этим рейсом такое, что за ним так следят?
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