В приложении WhatsApp появится фильтр чатов

WhatsApp (принадлежит Meta*) запустит новые функции, в том числе возможность фильтровать чаты. Пользователи смогут создавать список своих бесед.

Функции нового фильтра — это создание списка чатов пользователя и исключение из него отдельных бесед. Пользователи смогут сгруппировать чаты, связанные с работой, друзьями, семьей. При этом фильтр «Личное» будет переименован в «Контакты», а «Бизнес» удален.

Кроме того, в мессенджере появится возможность проверять электронную почту, не показывать IP-адреса во время звонков и использовать аватар для ответа на статусы.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, недавно стало известно, что в приложении WhatsApp появятся каналы. Администраторы, курирующие каналы, смогут публиковать в них сообщения, фотографии, видеоролики, опросы, стикеры. Пользователи смогут подписываться на каналы и отслеживать контент, который будет доступен только в режиме просмотра. Перейти в нужный канал можно будет через поиск по каталогу или через приглашение.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Галия Гарифуллина