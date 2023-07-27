Владимир Путин оценил важность поддержки спецоперации со стороны КНДР

Президент России Владимир Путин считает, что поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине помогают Москве и Пхеньяну противостоять политике коллективного Запада. Об этом российский лидер написал в поздравительной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ына, посвященной 70-летию победы корейского народа в отечественной освободительной войне.

— Твердая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчёркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада, препятствующего установлению подлинно многополярного, справедливого миропорядка, — говорится в тексте.

Также он пожелал лидеру Северной Кореи крепкого здоровья и успехов в его деятельности.

Напомним, Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Они должны были принять участие в военном параде, посвященном 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950—1953 годов.

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Айрат Назипов