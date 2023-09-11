Эксперты: рынок привлеченных средств в России покажет рекордный рост за 8 лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году рынок привлеченных средств в Россию вырастет на 19% и приблизится к 43,5 трлн рублей. Это будет рекордным результатом с 2015 года, считает начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

— Рынок привлечения в этом году развивается рекордными темпами — к исторической отметке в 40 трлн рублей он приблизился еще летом, хотя изначально это ожидалось только к концу года. С учетом повышения ставок по вкладам и накопительным счетам он продолжит свой рост еще активнее. Если в первом полугодии рынок вырос на 2,66 трлн рублей, то во втором мы ожидаем уже 4,19 трлн прироста, — сказала она на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

По ее словам, значительным стимулом для дополнительного притока средств населения в банки стало улучшение доходности по сберегательным продуктам вслед за резким изменением ключевой ставки, которая с конца июля выросла на 4,5 пп.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Тучкова добавила, что объем депозитов в «недружественных» валютах продолжает снижаться. Помимо рублей, долю доллара и евро замещают так называемые «мягкие» валюты — прежде всего китайский юань. Доля китайской валюты в общем объеме сбережений физлиц в иностранной валюте в банке выросла вдвое — с 12 до 23%.

За первую декаду августа жители Татарстана открыли более 3,5 тысячи рублевых депозитов. Это в 1,5 раза превышает показатель предыдущей декады. Размещать свои средства татарстанцы предпочитают на полгода. Средний чек нового вклада в регионе составляет 336 тысяч рублей.

Напомним, Банк России 15 августа на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — с 8,5 до 12% годовых. Это второе увеличение менее чем за месяц.

Банк России на предстоящем в сентябре заседании совета директоров может снова повысить ключевую ставку. Такую возможность допустил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на форуме «Цифровые финансы: новая экономическая реальность». Само заседание состоится 15 сентября.

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Айрат Назипов