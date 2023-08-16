Среди татарстанцев в полтора раза возрос спрос на вклады в рублях

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

За первую декаду августа жители Татарстана открыли более 3,5 тысячи рублевых депозитов. Это в 1,5 раза превышает показатель предыдущей декады, сообщает пресс-служба ВТБ. При этом объем средств на открытых вкладах вырос в три раза.

Уточняется, что размещать свои средства татарстанцы предпочитают на полгода. Средний чек нового вклада в регионе составляет 336 тысяч рублей. Всего за первую декаду августа жители республики разместили во вклады около 8,8 миллиарда рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более чем на 400 миллиардов рублей вырос портфель рублевых сбережений физлиц с начала года. Общая сумма превысила 5 триллионов рублей.

Центробанк России накануне на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — с 8,5% до 12% годовых. Это второе увеличение менее чем за месяц. Регулятор заявил, что дальнейшие решения по показателю будут приниматься «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики». По словам экспертов, опрошенных «Реальным временем», такое решение было вынужденным. Подробнее — в нашем материале.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева