Форум РОСТКИ в Казани посетили более 7 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Российско-китайский форум РОСТКИ, который прошел в Казани 7 и 8 сентября, посетили более 7 тысяч человек. Среди них были губернаторы, министры, представители власти китайских провинций и руководители крупных промышленных корпораций.

— В рамках (мероприятия) РОСТКИ проходил Форум, объединяющий города, на котором с участием представителей 14 стран, более 50 городов обсуждали взаимодействие на межмуниципальном уровне, — сказал на «деловом понедельнике» руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, что на форуме РОСТКИ приняли ряд соглашений, направленных на поддержание дружественных связей между Россией и Китаем. На форум приехало около 200 компаний КНР. Подробности — в материале «Реального времени».

Казанский федеральный университет (КФУ) заключил соглашения об открытии подготовительных факультетов вуза в Китайской Народной Республике (КНР). Договор был подписан на полях международного форума. Факультеты начнут свою работу уже в октябре.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов