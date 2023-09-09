КФУ откроет подготовительные факультеты в Китае

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский федеральный университет (КФУ) заключил соглашения об открытии подготовительных факультетов вуза в Китайской Народной Республике (КНР). Договор был подписан на полях международного форума РОСТКИ в столице Татарстана.

— Мы сегодня заключили соглашения, связанные с открытием подготовительных факультетов КФУ на базе Шаньдунского медицинского университета и Школы иностранных языков Хэцзэ. Надеемся, что эти факультеты начнут свою работу уже в октябре. Сеть таких факультетов у Казанского федерального университета большая. Они, к примеру, есть в Египте, Турции, Иране, — прокомментировал проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев.

Представители вуза ведут работу по активному привлечению абитуриентов из КНР. Сейчас обсуждается возможность строительства отдельного общежития для китайских студентов. Но для этого нужна помощь инвесторов из Поднебесной.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В феврале сообщалось, что Казанский федеральный университет откроет филиалы в Египте и Казахстане. Еще университет планировал создать три технопарка — в области промышленного дизайна, биомедицины и технопарк передовой инженерной школы.

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Айрат Назипов