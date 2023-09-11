В Госдуме попросили остановить рост цен на такси

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов попросил правительство России отложить некоторые требования нового закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ» до 2025 года. Это связано с ростом цен, объяснил депутат.

Как пишут «Известия», письмо было направлено в адрес первого вице-премьера Андрея Белоусова. В нем автор обращения указывает, что по всей России наблюдается резкий скачок стоимости проезда в такси. По его словам, это обусловлено рядом факторов, в том числе подорожанием стоимости машин, топлива, необходимостью индексации зарплаты водителям.

— По данным Росстата, стоимость поездки достигла максимума за 10 лет и составляет 32,5 рубля в расчете на 1 км. Притом что цены и так продолжали расти на протяжении всего года. Немалую роль в увеличении стоимости играет вступивший в силу закон. Теперь ряд категорий водителей просто не могут заниматься своей деятельностью, так как им не под силу выполнить новые требования, — говорится в письме.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Он пояснил, что новый закон, например, наделил региональные власти правом определять требования к оформлению автомобилей такси, их цветовой гамме и экологическому классу. В каждом регионе эти требования разные, например, в Татарстане машины такси могут быть только бело-желтые.

— Чтобы соблюсти требования, водители вынуждены идти на дополнительные траты, либо прекращать работу, либо уходить на «черный» рынок пассажирских перевозок. При этом цвет такси никак не влияет ни на качество предоставляемых услуг, ни на безопасность поездки, — добавил он.

В середине июля раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РТ». Новые правила устанавливают для автомобилей такси единый цвет. Также закон обязывал создать региональный реестр, куда войдут все данные о перевозчиках такси.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов