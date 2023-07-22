Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о новых правилах работы такси

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РТ», согласно которому в республике утверждаются новые правила работы такси. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, новые правила устанавливают для автомобилей такси единый цвет. Также по закону будет создан региональный реестр, куда войдут все данные о перевозчиках такси.

Кроме того, в республике разработают порядок размещения службой заказа такси данных об услугах, их стоимости, правилах оплаты. Цветовая гамма кузова такси должна быть в белых или желтых цветах. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Напомним, закон о такси приняли в Татарстане еще в начале июля. Из-за его принятия министр транспорта Татарстана Фарид Ханифов предрек кратковременный рост цен на такси.

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Максим Кокунин