Медведев уступил Джоковичу в первом сете финала US Open

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео US Open Tennis Championships/YouTube.com

Российский теннисист Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу в первом сете финального матча на Открытом чемпионате США, который проходит в Нью-Йорке.

Партия завершилась со счетом 6:3 в пользу Джоковича.

В первой партии Джокович выполнил три эйса и допустил 10 невынужденных ошибок. У Медведева на счету два эйса, три двойные и 12 невынужденных ошибок.

До этого российский теннисист одолел первую ракетку мира Карлоса Алькараса на турнире US Open. Игра закончилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Матч продолжался 3 часа и 22 минуты. Медведев совершил 10 двойных ошибок.



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Илина Хакимова