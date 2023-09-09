Даниил Медведев обыграл Карлоса Алькараса и вышел в финал US Open
Российский теннисист Даниил Медведев одолел первую ракету мира Карлоса Алькараса на турнире US Open. Игра закончилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.
Матч продолжался 3 часа и 22 минуты. Медведев совершил 10 двойных ошибок.
В финале турнира российский спортсмен сразится с представителем Сербии Новаком Джоковичем. Игра состоится 10 сентября в 23.00 по московскому времени.
В предыдущей игре Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале US Open. Матч на «Артур Эш Стэдиум» завершился со счетом 6:4, 6:3, 6:4.
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