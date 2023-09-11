«Известия»: в России искусственный интеллект будет бороться с подставными ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России начала работать система противодействия подставным ДТП на основе искусственного интеллекта (ИИ), сообщают «Известия», ссылаясь на НТИ «Автонет».

Программа собирает данные с помощью встроенного в смартфон гироскопа, после чего сопоставляет информацию о столкновении автомобиля.

Суть мошенничества, с которыми борется программа, проста: автовладельцы, которые попали в аварию, пытаются оформить страховку каско постфактум. Алгоритм используется в приложении.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Разработчики ПО объяснили, что если удара не было, то гироскоп и акселерометр их просто не зафиксируют, а это значит, что подстроить аварию не получится.

Уточняется, что система определяет попытки мошенничества еще на этапе регистрации пользователя в приложении. Алгоритм анализирует данные об истории страхования, аварийности и другие факторы.

За последний месяц ИИ удалось предотвратить более 150 фейковых ДТП.

В настоящий момент авторы алгоритма ведут переговоры о его применении в приложениях других страховых компаний.

Как заявил член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов, целесообразность использования ИИ при оформлении каско зависит еще и от того, во сколько обойдется разработка данной системы.

Каждый третий автомобилист Казани (30%) признался, что за все время вождения хоть раз сталкивался с мошенниками на дороге. При этом каждому второму жителю города (40%) для того, чтобы испытывать страх перед обманом на дороге, достаточно лишь знать о существовании обманных схем.

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Илина Хакимова