Каждый третий автомобилист Казани хоть раз в жизни сталкивался с мошенниками на дороге

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Каждый третий автомобилист Казани (30%) признался, что за все время вождения хоть раз сталкивался с мошенниками на дороге. При этом каждому второму жителю города (40%) для того, чтобы испытывать страх перед обманом на дороге, достаточно лишь знать о существовании обманных схем. Об этом говорится в исследовании Группы «Ренессанс Страхование» и сервиса «Автокод».

Респонденты также назвали самые популярные мошеннические схемы: резкое торможение машины впереди (71%), подстроенный удар из слепой зоны на кольцевой развязке (45%) и имитация наезда на пешехода (40%). Также в пятерку самых популярных схем вошли требования о возмещении ущерба за царапину на парковке (32%) и имитация столкновения с машиной, которая специально паркуется ближе к транспортному средству жертвы (29%).

Согласно данным аналитиков, страх быть обманутыми во время поездки за рулем преследует больше половины казанцев (51%). При этом большинству граждан удается выпутаться из такой ситуации (87%). Каждому третьему (31%) в этом помогает видеорегистратор.

Вместе с этим каждый пятый (22%) считает, что смог убедить мошенников в отсутствии ущерба. Еще 16% вышли из ситуации благодаря вызову сотрудников ГИБДД, а 7% — благодаря звонку страховому агенту. Кроме того, 6% отмечают, что смогли вовремя избежать опасной ситуации только благодаря своему опыту вождения.

— Самые распространенные схемы обмана — это провокации ДТП на перекрестках с кольцевым движением, с резким торможением перед автомобилем жертвы в тот момент, когда он перестраивается. Иногда избежать таких ситуаций можно благодаря использованию видеорегистратора, в идеале — с двумя камерами. Также мы видим тенденцию на изменение портрета мошенника. Он стал существенно моложе, а сами события уже не фальсифицируются, а происходят реально. Правоохранительными органами на территории ЦФО уже пресечена деятельность нескольких групп «кольцевиков», однако отмечается рост подставных ДТП уже на востоке страны, где чаще всего происходят такие события на восстановленных после ДТП премиальных японских праворульных авто с целью обмана добросовестных водителей, — заявил вице-президент по корпоративной безопасности «Ренессанс страхование» Дмитрий Дуринов.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в конце марта сообщалось, что 95% казанцев владеют одной машиной, но мечтают совершенно о другой. Однако приобрести автомобиль мечты удалось лишь 4% респондентов.

Отмечалось, что 44% жителей столицы Татарстана оправдывают свое бездействие тем, что нынешний автомобиль обладает хорошей вместительностью. Некоторые откладывают покупку потому, что якобы испытывают чувство психологической полноценности по отношению к нынешнему авто и обладают возможностью регулярно устраивать автопутешествия — 20%.



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Максим Кокунин