В России за последние 10 лет добыли самый крупный алмаз ювелирного качества

Компания «Алроса» добыла на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Якутии самый крупный за последние 10 лет в России алмаз ювелирного качества, сообщили в пресс-службе организаци

Масса рекордсмена составила 390,7 карата.

Как добавили в компании, найденный драгоценный камень представляет собой светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом — это уникальное на сегодняшний день сочетание массы, формы и цвета.

До этого самый крупный алмаз ювелирного качества массой 401 карат находили 10 лет назад, в 2013 году.

Находку удалось обнаружить во время ночной промывки алмазоносных песков участка Эбелях прииска Маят. Помимо рекордсмена удалось также найти крупный бесцветный алмаз массой 37,7 карата классической формы октаэдра.

— Нахoдка одного из крупнейших алмазов в истoрии России — несомненно, беспрецедентное событие и oтличный финал промывочного сезона 2023 гoда, — считает гендиректор директор компании Павел Маринычев.

Он добавил, что специалистам еще предстоит детально изучить и оценить потенциал добытого алмаза и его характеристик, но, без сомнения, это рекордcмен и для компании, и для алмазно-бриллиантовой oтрасли России.



26 января 1905 года в Южной Африке был добыт самый крупный в мире алмаз весом 3 106 карат (621,2 г). Его нашел случайным образом Фредерик Уэлс во время своего вечернего обхода.



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Илина Хакимова