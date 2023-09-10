Байден: на саммите G20 достигли согласия о необходимости мирного урегулирования ситуации на Украине

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Президент США Джо Байден сообщил о достижении согласия между странами на саммите G20 о необходимости мирного урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает RT.



— Было значительное согласие о необходимости справедливого и долгосрочного мира с уважением принципов, изложенных в Уставе ООН, в том числе территориальной целостности и суверенитета, — заявил глава Америки.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, что страны G20 выступили с совместным заявлением против применения ядерного оружия. Кроме этого, на совместном саммите они высказали различие взглядов по поводу урегулирования конфликта на территории Украины.





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Александр Зарипов