Страны G20 выступили против применения ядерного оружия

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Лидеры Группы двадцати (G20) выступают против применения ядерного оружия или соответствующих угроз. Об этом говорится в итоговой декларации проходящей в Индии встречи.

— В соответствии с Уставом ООН все государства должны воздерживаться от угроз и использования силы для достижения территориальных приобретений <…> применения или угрозы применения ядерного оружия, — цитирует ТАСС текст документа.

Также лидеры «Большой двадцатки» признали различие взглядов и оценок ситуации на Украине среди членов сообщества.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На днях чиновник из Франции сообщил, что страны G20 выработали единый подход по украинскому конфликту. При этом подробности он не озвучил.

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Айрат Назипов