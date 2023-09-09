Дмитрий Песков: Россию не устраивают предложенные Западом условия возобновления зерновой сделки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Предлагаемые Западом условия возобновления зерновой сделки не устраивают Россию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— Например, сейчас говорится, что западники якобы готовы пообещать открыть SWIFT для «дочки» «Россельхозбанка». Но дело в том, что в договоренности говорится о том, что SWIFT должен быть открыт для «Россельхозбанка», а не для «дочки», — передает его слова «Интерфакс».

Он добавил, что Москва требует выполнения ранее достигнутых договоренностей. По его словам, все условия уже давно известны.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Президент четко сказал, что в тот момент, когда они будут выполнены, сразу же возобновится сделка, но не наоборот. Поскольку было уже много обещаний, мы считаем себя в праве и считаем себя обязанными сначала дождаться этого выполнения, а потом уже возобновлять эту сделку, — подытожил Песков.

По информации Bloomberg, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров Группы двадцати (G20) выполнить требования России, чтобы возобновить зерновую сделку. Он просит подключить Москву к системе SWIFT для выполнения международных платежей и застраховать российский экспорт продовольствия и удобрений лондонской компанией Lloyd's.

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Айрат Назипов