Пробный речной рейс между Татарстаном и Удмуртией планируют запустить 23 сентября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Межрегиональные речные рейсы на «Метеоре-2020» между Татарстаном и Удмуртией могут запустить уже в следующем году, об этом ТАСС рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.



— 23 сентября планируем запустить пробный рейс, куда мы приглашаем турагентства от Республики Татарстан и Удмуртской Республики. Мы из Казани дойдем до Елабуги, до [Набережных] Челнов. Сейчас выбираем место, где заночуем. Чтобы с утра или из Елабуги, или из [Набережных] Челнов стартовать до Сарапула, посетить город, провести встречи <...> и вернуться обратно, — сказал Ханифов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По его словам, на данный момент главная задача — это показать туроператорам возможности «Метеора», а именно: как он поведет себя по времени, где лучше совершать остановки (при запуске из Казани).

— Очень бы хотелось посмотреть причальную инфраструктуру сарапульскую, как она подходит под наши «Метеоры», — добавил министр.

На этой неделе в исполкоме Набережных Челнов заявили, город может стать пунктом отправки теплохода «Метеор» в Сарапул, так как обладает необходимой инфраструктурой. «Метеор-2020» совершил первый экскурсионный рейс из Казани в Ульяновск 18 августа. Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских достигли совместных договоренностей о субсидировании поездок на водном транспорте. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова