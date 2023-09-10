В Васильевской кадетской школе-интернате Татарстана появится учебный центр подготовки кадетов МЧС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Васильевской кадетской школе-интернате появится учебный центр подготовки кадетов МЧС по программе «Юный пожарный спасатель», идею одобрил раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

— Это станет новым шагом к более эффективному обучению кадетов, позволит проводить на территории нашего района крупные соревнования республиканского и федерального уровней, — заявил глава района Михаил Афанасьев.

В комплекс входят канатный городок для занятий по туризму и альпинизму, а также класс физической культуры. Помимо этого в скором времени появится специализированная пожарно-спасательная полоса препятствий, площадка для боевого развертывания пожарной автоцистерны и учебная комната для отработки несения караульной службы пожарной охраны.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На сегодняшний день в кадетской школе обучается 581 человек.

Ученики активно принимают участие в соревнованиях по профессиональному мастерству. Например, в этом году команда обучающихся стала победителем регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» Татарстана в компетенции «Спасательные работы».

В июне прошлого года стало известно, что в школах республики могут увеличить количество кадетских классов пограничной службы при содействии Содружества пограничников Татарстана.



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Илина Хакимова